Рост биткоина может не увенчаться успехом без институциональных инвесторов

Investing.com — Биткоин отбился от уровня дна на фоне окончания подачи налоговых деклараций в США , но его отскок может быть ограничен до тех пор, пока институциональные инвесторы не присоединятся к торгам.

«Для продавцов не существовало никаких ограничений», — заявил Билл Барух, президент и основатель ведущей брокерской фирмы по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами Blue Line Futures. «Люди были готовы покупать, когда закончился налоговый сезон. Это было проявлением стадного инстинкта».

Барух отметил, что оптимистичных настроений было достаточно, чтобы подтолкнуть биткоин с его минимума в $6000 долларов до $9500, потому что традиционные игроки вернулись на рынок и были вновь готовы спекулировать. Но этого может оказаться недостаточно.

«Я думаю, что уровень в $10000 будет трудно преодолеть», — предупреждает Билл Барух, добавив, что эта отметка является «психологическим уровнем».

Следующим препятствием является угроза нормативного регулирования. Регуляторы кажутся готовыми к борьбе с нарушениями, но еще предстоит предпринять много действий, поэтому форма регулирования остается неизвестной.

Барух считает, что именно это пока сдерживает институциональных инвесторов.