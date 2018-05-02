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Рост биткоина может не увенчаться успехом без институциональных инвесторов
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Рост биткоина может не увенчаться успехом без институциональных инвесторов 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Биткоин отбился от уровня дна на фоне окончания подачи налоговых деклараций в США, но его отскок может быть ограничен до тех пор, пока институциональные инвесторы не присоединятся к торгам.
«Для продавцов не существовало никаких ограничений», — заявил Билл Барух, президент и основатель ведущей брокерской фирмы по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами Blue Line Futures. «Люди были готовы покупать, когда закончился налоговый сезон. Это было проявлением стадного инстинкта».
Барух отметил, что оптимистичных настроений было достаточно, чтобы подтолкнуть биткоин с его минимума в $6000 долларов до $9500, потому что традиционные игроки вернулись на рынок и были вновь готовы спекулировать. Но этого может оказаться недостаточно.
«Я думаю, что уровень в $10000 будет трудно преодолеть», — предупреждает Билл Барух, добавив, что эта отметка является «психологическим уровнем».
Следующим препятствием является угроза нормативного регулирования. Регуляторы кажутся готовыми к борьбе с нарушениями, но еще предстоит предпринять много действий, поэтому форма регулирования остается неизвестной.
Барух считает, что именно это пока сдерживает институциональных инвесторов.
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Институциональные инвесторы считают, что биткоин прошел уровень дна Рынок акций ОАЭ закрылся разнонаправленно, DFM General снизился на 1,15% Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 0,99%
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