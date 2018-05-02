Письма кубанцев с фронтов Великой Отечественной опубликуют в Интернете

«Кубаньпоиск» начала акцию «Письма, опалённые войной»

Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» объявила о начале патриотической акции «Письма, опалённые войной», сообщается на сайте организации.

Чтобы принять участие в акции, нужно отсканировать письмо в формате jpg, сопроводить его расшифровкой текста и сведениями о судьбе фронтовика.

«Фронтовое письмо будет опубликовано по географическому признаку. Например, письмо, адресованное в станицу Славянскую, будет доступно в разделе Славянский район по фамилии автора», — пояснили поисковики.

Принять участие в акции «Письма, опалённые войной» могут все желающие.

Присылать сканы писем и открыток следует на электронную почту: kubpoisk@yandex.ru, kubpoisk@mail.ru с пометкой «Фронтовые письма».