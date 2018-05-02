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OnePlus 6 vs iPhone X на «живых» фото
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OnePlus 6 vs iPhone X на «живых» фото 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
OnePlus 6 будет представлен 16 мая в Лондоне и 17 мая в Индии, а продажи устройства, по крайней мере в Индии, стартуют 21 мая. Уже сейчас можно сказать, что в Сети имеется достаточно информации о данном аппарате, чтобы сформировать определенное мнение.
Девайс оснастят флагманским процессором Snapdragon 845, 6/8 гигабайтами оперативной и 128/256 гигабайтами флеш-памяти. Также аппарат получит 6,28-дюймовый Optic AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и соотношением сторон 19:9. OnePlus 6 оснастят двойной основной камерой (16 + 20 Мп).
Теперь немного о цене. Ранее в Сети появилась информация о том, что девайс мог стоить дорого, но будет стоить «всего» 560 долларов. Это своего рода пиар-ход, чтобы выставить ценник в 560 долларов адекватным. Однако в сравнении с прошлогодними флагманами, когда цена поднималась каждый год на 30-50 долларов, подобное не совсем понятно.
Если 5T на старте продаж стоил 470 долларов, то логично предположить, что OnePlus 6 должен был стоить 520 долларов. С другой стороны, можно закрыть глаза на дополнительные 40 долларов, если взглянуть на ценник в 1000 долларов, которые просят за новенький iPhone X.
К тому же внешне OnePlus 6 приблизился к iPhone X максимально. Можно заметить, что нижняя рамка по ширине почти полностью идентична боковым и верхней рамкам. Главное отличие iPhone X от Android-смартфонов с челкой заключается в одинаковой ширине рамок по всему периметру девайса. В случае с Huawei P20 рамка снизу очень широкая. В смартфонах Oppo и Vivo рамка снизу поменьше, но все равно она не настолько маленькая, как в случае с OnePlus 6.
Как итог, если OnePlus 6 действительно получит настолько тонкую нижнюю рамку, можно будет говорить о достойном конкуренте iPhone X как минимум в отношении дизайна. Главный секрет на сегодняшний день — возможности камеры. И если компании удастся выпустить еще и неплохой камерофон в придачу к остальному, мы получим лучший смартфон на рынке.
Мнением о внешности OnePlus 6 можно поделиться в нашем Telegram-чате.
По материалам techtastic.nl
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