Биткоин незначительно подешевел, но остался выше $9000

Investing.com — В среду биткоин подешевел, но остался выше уровня $9000.

К 15:35 МСК биткоин подешевел на $134 или на 1,5% и торговался на позиции $9142,30.

Не было какой-то определенной причины для снижения цен на биткоин, которое началось во время ночных торгов.

За последние недели биткоин предпринимал попытки вернуться на уровень $10000. Несмотря на подорожание на 33% в апреле с начала этого года биткоин подешевел приблизительно на 32%.

Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum подешевела на 0,6% до $677,45.

Во вторник курс Ethereum на короткое время опускался до $630 после сообщения о том, что регуляторы США рассматривают возможность признать эту криптовалюту ценной бумагой.

Ripple торговался на позиции $0,84881, подорожав за день приблизительно на 1,4%.

Другие криптовалюты также подорожали. Курсы Cardano, Stellar и TRON выросли за день.

Апрель оказался прекрасным месяцем для рынка криптовалют. Инвесторы вернулись после резкого падения в первом квартале, благодаря улучшению внешних факторов.

— В среду биткоин подешевел, но остался выше уровня $9000.

К 15:35 МСК биткоин подешевел на $134 или на 1,5% и торговался на позиции $9142,30.

Не было какой-то определенной причины для снижения цен на биткоин, которое началось во время ночных торгов.

За последние недели биткоин предпринимал попытки вернуться на уровень $10000. Несмотря на подорожание на 33% в апреле с начала этого года биткоин подешевел приблизительно на 32%.

Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum подешевела на 0,6% до $677,45.

Во вторник курс Ethereum на короткое время опускался до $630 после сообщения о том, что регуляторы США рассматривают возможность признать эту криптовалюту ценной бумагой.

Ripple торговался на позиции $0,84881, подорожав за день приблизительно на 1,4%.

Другие криптовалюты также подорожали. Курсы Cardano, Stellar и TRON выросли за день.

Апрель оказался прекрасным месяцем для рынка криптовалют. Инвесторы вернулись после резкого падения в первом квартале, благодаря улучшению внешних факторов.

— В среду биткоин подешевел, но остался выше уровня $9000.

К 15:35 МСК биткоин подешевел на $134 или на 1,5% и торговался на позиции $9142,30.

Не было какой-то определенной причины для снижения цен на биткоин, которое началось во время ночных торгов.

За последние недели биткоин предпринимал попытки вернуться на уровень $10000. Несмотря на подорожание на 33% в апреле с начала этого года биткоин подешевел приблизительно на 32%.

Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum подешевела на 0,6% до $677,45.

Во вторник курс Ethereum на короткое время опускался до $630 после сообщения о том, что регуляторы США рассматривают возможность признать эту криптовалюту ценной бумагой.

Ripple торговался на позиции $0,84881, подорожав за день приблизительно на 1,4%.

Другие криптовалюты также подорожали. Курсы Cardano, Stellar и TRON выросли за день.

Апрель оказался прекрасным месяцем для рынка криптовалют. Инвесторы вернулись после резкого падения в первом квартале, благодаря улучшению внешних факторов.

— В среду биткоин подешевел, но остался выше уровня $9000.

К 15:35 МСК биткоин подешевел на $134 или на 1,5% и торговался на позиции $9142,30.

Не было какой-то определенной причины для снижения цен на биткоин, которое началось во время ночных торгов.

За последние недели биткоин предпринимал попытки вернуться на уровень $10000. Несмотря на подорожание на 33% в апреле с начала этого года биткоин подешевел приблизительно на 32%.

Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum подешевела на 0,6% до $677,45.

Во вторник курс Ethereum на короткое время опускался до $630 после сообщения о том, что регуляторы США рассматривают возможность признать эту криптовалюту ценной бумагой.

Ripple торговался на позиции $0,84881, подорожав за день приблизительно на 1,4%.

Другие криптовалюты также подорожали. Курсы Cardano, Stellar и TRON выросли за день.

Апрель оказался прекрасным месяцем для рынка криптовалют. Инвесторы вернулись после резкого падения в первом квартале, благодаря улучшению внешних факторов.