Биткоин незначительно подешевел, но остался выше $9000 

Investing.com — В среду биткоин подешевел, но остался выше уровня $9000.
К 15:35 МСК биткоин подешевел на $134 или на 1,5% и торговался на позиции $9142,30.
Не было какой-то определенной причины для снижения цен на биткоин, которое началось во время ночных торгов.
За последние недели биткоин предпринимал попытки вернуться на уровень $10000. Несмотря на подорожание на 33% в апреле с начала этого года биткоин подешевел приблизительно на 32%.
Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum подешевела на 0,6% до $677,45.
Во вторник курс Ethereum на короткое время опускался до $630 после сообщения о том, что регуляторы США рассматривают возможность признать эту криптовалюту ценной бумагой.
Ripple торговался на позиции $0,84881, подорожав за день приблизительно на 1,4%.
Другие криптовалюты также подорожали. Курсы Cardano, Stellar и TRON выросли за день.
Апрель оказался прекрасным месяцем для рынка криптовалют. Инвесторы вернулись после резкого падения в первом квартале, благодаря улучшению внешних факторов.
— В среду биткоин подешевел, но остался выше уровня $9000.
К 15:35 МСК биткоин подешевел на $134 или на 1,5% и торговался на позиции $9142,30.
Не было какой-то определенной причины для снижения цен на биткоин, которое началось во время ночных торгов.
За последние недели биткоин предпринимал попытки вернуться на уровень $10000. Несмотря на подорожание на 33% в апреле с начала этого года биткоин подешевел приблизительно на 32%.
Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum подешевела на 0,6% до $677,45.
Во вторник курс Ethereum на короткое время опускался до $630 после сообщения о том, что регуляторы США рассматривают возможность признать эту криптовалюту ценной бумагой.
Ripple торговался на позиции $0,84881, подорожав за день приблизительно на 1,4%.
Другие криптовалюты также подорожали. Курсы Cardano, Stellar и TRON выросли за день.
Апрель оказался прекрасным месяцем для рынка криптовалют. Инвесторы вернулись после резкого падения в первом квартале, благодаря улучшению внешних факторов.
— В среду биткоин подешевел, но остался выше уровня $9000.
К 15:35 МСК биткоин подешевел на $134 или на 1,5% и торговался на позиции $9142,30.
Не было какой-то определенной причины для снижения цен на биткоин, которое началось во время ночных торгов.
За последние недели биткоин предпринимал попытки вернуться на уровень $10000. Несмотря на подорожание на 33% в апреле с начала этого года биткоин подешевел приблизительно на 32%.
Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum подешевела на 0,6% до $677,45.
Во вторник курс Ethereum на короткое время опускался до $630 после сообщения о том, что регуляторы США рассматривают возможность признать эту криптовалюту ценной бумагой.
Ripple торговался на позиции $0,84881, подорожав за день приблизительно на 1,4%.
Другие криптовалюты также подорожали. Курсы Cardano, Stellar и TRON выросли за день.
Апрель оказался прекрасным месяцем для рынка криптовалют. Инвесторы вернулись после резкого падения в первом квартале, благодаря улучшению внешних факторов.
— В среду биткоин подешевел, но остался выше уровня $9000.
К 15:35 МСК биткоин подешевел на $134 или на 1,5% и торговался на позиции $9142,30.
Не было какой-то определенной причины для снижения цен на биткоин, которое началось во время ночных торгов.
За последние недели биткоин предпринимал попытки вернуться на уровень $10000. Несмотря на подорожание на 33% в апреле с начала этого года биткоин подешевел приблизительно на 32%.
Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum подешевела на 0,6% до $677,45.
Во вторник курс Ethereum на короткое время опускался до $630 после сообщения о том, что регуляторы США рассматривают возможность признать эту криптовалюту ценной бумагой.
Ripple торговался на позиции $0,84881, подорожав за день приблизительно на 1,4%.
Другие криптовалюты также подорожали. Курсы Cardano, Stellar и TRON выросли за день.
Апрель оказался прекрасным месяцем для рынка криптовалют. Инвесторы вернулись после резкого падения в первом квартале, благодаря улучшению внешних факторов.