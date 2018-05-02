Курян зовут приехать на работу на велосипеде

Всероссийская акция пройдет 18 мая и 21 сентября. В прошлом году в эти дни на велосипеды пересели более 1 000 000 человек в 35 субъектах России

В этом году организаторы надеются побить установленный по численности рекорд. Активно в этой акции поучаствуют и куряне. Тем более, что на территории региона синоптики обещают хорошую погоду. Как минимум в первый день акции — 18 мая.

Стоит напомнить, что акция «На работу на велосипеде» — это не велопарад, привязанный к определенному маршруту и времени, участники просто едут по своим делам. Чтобы мотивировать новичков поехать на работу на велосипеде впервые, организаторы акции и компании устраивают конкурсы и делают в городе «энергетические точки», партнеры акции предоставляют участникам скидки и бонусы.