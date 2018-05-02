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Курян зовут приехать на работу на велосипеде
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Курян зовут приехать на работу на велосипеде 

Курские известия 35 минут назад
Фото: Курские известия
Всероссийская акция пройдет 18 мая и 21 сентября. В прошлом году в эти дни на велосипеды пересели более 1 000 000 человек в 35 субъектах России.
В этом году организаторы надеются побить установленный по численности рекорд. Активно в этой акции поучаствуют и куряне. Тем более, что на территории региона синоптики обещают хорошую погоду. Как минимум в первый день акции — 18 мая.
Стоит напомнить, что акция «На работу на велосипеде» — это не велопарад, привязанный к определенному маршруту и времени, участники просто едут по своим делам. Чтобы мотивировать новичков поехать на работу на велосипеде впервые, организаторы акции и компании устраивают конкурсы и делают в городе «энергетические точки», партнеры акции предоставляют участникам скидки и бонусы.
Осложнить ситуацию в Курске может и то, что в центр города, где сосредоточены основные рабочие места и высшие учебные заведения, до сих пор нет необходимой для велосипедистов инфраструктуры, даже элементарных велодорожек и велозон на тротуарах.
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