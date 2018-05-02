Курские таможенники пополнили бюджет на 2,6 млрд рублей

Силами региональной таможни федеральная казна увеличилась больше чем на 2,5 миллиарда только в I квартале 2018 года.

Германия, Китай, Латвия, Словакия, Польша, Италия, Молдова, Узбекистан. В этот период оформлено около 8,9 тысяч деклараций на товары, совершены таможенные операции в отношении более 787 тысяч тонн грузов. При этом внешнеторговый оборот в регионе действия Курской таможни (это территории Курской и Орловской областей, — ред.) составил больше 350 млн долларов. Экспорт увеличился на 2%, импорт — на 14,7%. Эти внушительные цифры озвучили в Администрации Курской области , где рассказали, что разного рода экономические операции совершались с 79 странами мира. Ведущими торговыми партнерами стали Украина

Сами таможенники сообщают, что через пункты пропуска, расположенные в регионе деятельности таможни, за три месяца этого года проследовало более 130 тысяч физических лиц и около 45 тысяч транспортных средств.