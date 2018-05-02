Оптом дешевле: Питер Тиль вложился в стартам по торговле криптовалютами в больших объемах

Компания Founders Fund из Силиконовой долины вкладывает капитал в новые проекты. Она известна тем, что когда-то инвестировала деньги в Facebook. Очередным стартапом, в который Founders Fund решила вложить средства, является криптовалютный проект по оптимизации торгов криптовалютой в крупных размерах.

Название стартапа Tagomi Systems Inc. Он будет выполнять функции брокера и оптимизировать торговые приказы на покупку биткоина (BTC) в больших объемах для состоятельных и привилегированных клиентов.

Пока неизвестно, сколько именно денег вложено в Tagomi, но имеются сведения, что стартап уже получил $15,5 миллионов в ходе финансирования. Кроме того, по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США , руководить стартапом Tagomi будет Наполеон Та, партнер Founders Fund.

Как сообщается в Wall Street Journal, проблема, подтолкнувшая к созданию такого стартапа заключается в том, что на мировом рынке криптовалюты курс биткоина может существенно отличаться между разными платформами. И если речь идет о крупных инвестициях, то курсовая разница имеет существенное значение.

Новая платформа будет находить оптимальный рынок для выполнения большого количества торговых приказов на покупку криптовалюты в установленный период времени.

Новость об инвестировании в криптовалютный стартап появилась вскоре после сообщения о том, что компания Founders Fund сама начала инвестировать в биткоин.

По словам одного из основателей Founders Fund, миллиардера и инвестора Питера Тиля, в будущем будет только один цифровой эквивалент золоту, и это будет биткоин.

текст: Марина Шматкова, фото: Pixabay