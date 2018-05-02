Влияние политики на экономику продемонстрировали с помощью Пиночета

Чили. Торговцы на бирже редко раскрывают свои страхи ученым, однако если следить за курсом акций, можно легко узнать об их ожиданиях. В новом исследовании, опубликованном в Journal of Development Economics , экономисты оценили реакцию рынка акций на институциональный шок, следующий за политическими переворотами, на примере переворота Аугусто Пиночета

Институциональным шоком называют реакцию экономики на введение новых институтов, адаптация к которым требует радикальных изменений. Подобные явления редки для экономики, но очень масштабны. В России примерами институционального шока были события после перехода от капитализма к командной экономике вслед за Великой Октябрьской революцией, а также экономические реформы, начатые в 1992 году.

Даниэль Джирарди из Массачусетского технологического института и Сэмюэль Боулз из Института Санта-Фе изучили влияние институциональных шоков на экономику на примере кризисов в Чили, последовавших за избранием социалиста Сальвадора Альенде на пост президента и последовавшим через три года военным переворотом, приведшем к власти Аугусто Пиночета.

Избранию Альенде в 1970 году пытались помешать власти США , поэтому его победа была для многих неожиданной. Ученые выяснили, что вслед за этим событием курс акций упал на половину. Переворот 1973 года, после которого страну возглавил ориентированный на бизнес диктатор Пиночет, напротив, привел к росту курса акций на 80%. В целом же, как заметили ученые, победа центристских и левых партий обычно понижает цены акций на 5-10%.

«Люди редко говорят нам, что они думают на самом деле, — рассказал о преимуществах такого подхода Саймон Де Део из Университета Карнеги-Меллона в пресс-релизе на EurekAlert!. — Самое удивительное здесь то, как много пара страниц старых биржевых записей может открыть нам: страхи буржуазной элиты и ее приверженность диктаторским режимам». По словам авторов статьи, это исследование показывает, что понять экономику можно, только используя дополнительные подходы из других научных дисциплин — истории, права и политологии.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.