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OnePlus 6 на фото и сравнение с iPhone X и OnePlus 5T
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OnePlus 6 на фото и сравнение с iPhone X и OnePlus 5T 

Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости 57 минут назад
Ровно две недели остается до презентации OnePlus 6. В Сети продолжают сыпаться утечки по флагману китайского бренда, раскрывающие все новые подробности. Сегодня предлагаем вам подборку фото неанонсированного смартфона в полный рост, в том числе в сравнении с iPhone X (прародителя устройств с «бровью») и OnePlus 5T (первый опыт OnePlus в сфере полноэкранного формата). Снимки опубликованы в китайских социальных сетях и все довольно низкого качества. Кроме того, в некоторых местах есть признаки обработки в графическом редакторе, так что есть вероятность, что это фейк. В то же время, благодаря официальным намекам и тизерам самой OnePlus, дизайн OnePlus 6 остается довольно предсказуемым, а эти фото могут попасть в цель. Официальный анонс, расставляющий все точки над «i», пройдет 16-17 мая в Европе, Китае и Индии.
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