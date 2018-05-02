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В Казахстане растет в цене дизтопливо, а бензин дешевеет
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В Казахстане растет в цене дизтопливо, а бензин дешевеет 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Согласно последней информации, стабильный рост расценок на углеводородное топливо на АЗС Казахстана, в апреле месяце текущего года был наконец-то приостановлен.
Так за АИ-92 в среднем нужно заплатить 162,6 тенге. В зависимости от конкретного участника топливного рынка, прайс на основные типы топлива по стране значительно разнится. Доступнее остальных тарифы у оператора «КазМунайГаза».
Тут АИ-92 вам предложат за 158 тенге. Увы, но такая цена будет предлагаться недолго. После 01.06.2018 года «КазМунайГаза» прекратит удерживать цену и она начнет расти.
АЗС от Sinooil и Royal назначили расценки за литр бензина 160 тенге. А на заправочных станциях Helios расценки на обсуждаемое топливо выше. Там бензин продается по 163 тенге за литр. Газпром реализует свой бензин АИ-92 в усредненной цене — 161 тенге за каждый литр.
Дизтопливо согласно статистике прошлого месяца в Казахстане стало дороже. Новая усредненная цена — в районе 168 тенге за литр.
Конечно же дизель по цене ниже остальных традиционно на АЗС «КазМунайГаза» — 165 тенге. А максимум на обсуждаемый вид топлива зафиксирован у Газпрома. За один литр т.н. «солярки» нужно заплатить 171 тенге.
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