В Казахстане растет в цене дизтопливо, а бензин дешевеет

Согласно последней информации, стабильный рост расценок на углеводородное топливо на АЗС Казахстана , в апреле месяце текущего года был наконец-то приостановлен.

Так за АИ-92 в среднем нужно заплатить 162,6 тенге. В зависимости от конкретного участника топливного рынка, прайс на основные типы топлива по стране значительно разнится. Доступнее остальных тарифы у оператора «КазМунайГаза»

Тут АИ-92 вам предложат за 158 тенге. Увы, но такая цена будет предлагаться недолго. После 01.06.2018 года «КазМунайГаза» прекратит удерживать цену и она начнет расти.

АЗС от Sinooil и Royal назначили расценки за литр бензина 160 тенге. А на заправочных станциях Helios расценки на обсуждаемое топливо выше. Там бензин продается по 163 тенге за литр. Газпром реализует свой бензин АИ-92 в усредненной цене — 161 тенге за каждый литр.

Дизтопливо согласно статистике прошлого месяца в Казахстане стало дороже. Новая усредненная цена — в районе 168 тенге за литр.

Конечно же дизель по цене ниже остальных традиционно на АЗС «КазМунайГаза» — 165 тенге. А максимум на обсуждаемый вид топлива зафиксирован у Газпрома. За один литр т.н. «солярки» нужно заплатить 171 тенге.