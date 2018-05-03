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Российский рынок акций открылся снижением
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Российский рынок акций открылся снижением 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Индекс Московский биржи утром четверга, 3 мая, снижался на 0,37% — до 2297,92 пункта; РТС опустился на 0,21% — до 1134,12 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Такие данные передает РИА «Новости».
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