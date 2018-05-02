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Рынок акций РФ в начале торгов снижался на 0,12-0,78% по индексам
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Рынок акций РФ в начале торгов снижался на 0,12-0,78% по индексам 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
Индекс Мосбиржи к 10.09 мск среды понижался на 0,12% — до 2304,31 пункта, индекс РТС снижался на 0,78% — до 1144,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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