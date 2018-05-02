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Рубль начал май с падения
Деловая газета «Взгляд»
17 минут назад
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Фото:
ТАСС
Курс доллара расчетами «завтра» на 10.00 мск среды вырос на 41 копейку — до 63,38 рубля, курс евро поднялся на 10 копеек — до 76,16 рубля.
Июльский фьючерс марки Brent вырос на 0,51% — до 73,5 доллара за баррель, передает
РИА «Новости»
.
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