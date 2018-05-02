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Рубль начал май с падения
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МЧС экстренно обратилось к москвичам
МЧС экстренно обратилось к москвичам

Рубль начал май с падения 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Фото: ТАСС
Курс доллара расчетами «завтра» на 10.00 мск среды вырос на 41 копейку — до 63,38 рубля, курс евро поднялся на 10 копеек — до 76,16 рубля.
Июльский фьючерс марки Brent вырос на 0,51% — до 73,5 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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