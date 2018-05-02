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«Бессмертный полк» Ростова-на-Дону соберет 9 Мая до 100 тысяч участников
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«Бессмертный полк» Ростова-на-Дону соберет 9 Мая до 100 тысяч участников 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Желающие пройти в первых рядах колонны должны быть на площади Карла Маркса к 8 часам утра
Пресс-служба Правительства Ростовской области Ростовская область, 2 мая — АиФ-Крым.
Акция «Бессмертный полк» в Ростове 9 мая станет самой массовой за годы её проведения и соберёт около 100 тысяч участников, сообщает координатор всероссийской акции «Бессмертный полк» в донской столице Андрей Кудряков.
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Шествие «Бессмертного полка» начнётся в 11 часов — после проезда колонны ветеранов и военного парада.
Чтобы пройти в первых рядах колонны, нужно быть на площади Карла Маркса около 8 часов утра.
Участники акции пройдут с портретами своих предков — ветеранов Великой Отечественной войны — фронтовиков, тружеников тыла и партизан по улице Советской и Большой Садовой до проспекта Ворошиловского.
Напомним, что первая акция в Ростове-на-Дону собрала пять тысяч участников, а в 2017 году к ней присоединились уже 80 тысяч человек.
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