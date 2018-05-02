Ещё
Цены на нефть растут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США

Цены на нефть растут 

RT на русском 45 минут назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 0,10% — до $73,20 за баррель.
Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,40%, составив $67,52 за баррель.
RT на русском: последние новости
Рубль снижается к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Чижов заявил о готовности России сотрудничать со всеми, кто планирует помочь Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обвинили РФ в инциденте над Балтийским морем94
Сеул решил судьбу войск США204
Обнародованы кадры избиения вдохновителя Майдана164
Мюллер пригрозил Трампу судом из-за России
Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко31
Видео
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение