Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 0,10% — до $73,20 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,40%, составив $67,52 за баррель.