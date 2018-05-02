В Китае насчитывается 580 самолетов бизнес-класса

Пекин, 2 мая / Синьхуа / — Согласно данным Азиатской ассоциации деловой авиации, парк бизнес-самолетов Китая увеличился до 580 лайнеров, что является признаком восстановления рынка бизнес-авиации страны.

В конце 2017 года на китайском рынке насчитывалось 330 самолетов бизнес-класса и 250 турбовинтовых бизнес-лайнеров, которые использовались для деловых поездок, а также в сфере правоприменения и в гуманитарных целях.

Помимо этого, Китай располагает порядка 900 вертолетов. Более половины китайского авиационного парка составляют турбинные самолеты, широко востребованные среди пользователей услуг бизнес-авиации.

"Повышение деловой активности в связи с экономическим ростом в стране стимулирует покупку бизнес-джетов и спрос на услуги чартерных перевозок", — отметила председатель ассоциации Дженни Лау.

Все больше разбогатевших благодаря экономическому росту китайских предпринимателей хотят пользоваться более эффективным, удобным и комфортабельным транспортом.

"Китайская бизнес-авиация вернулась к более здоровому и рациональному развитию после нескольких лет замедления роста с 2013 года и предыдущего раунда расширения рынка", — сказала Дженни Лау.

Китай продвигает строительство аэропортов в секторах гражданской авиации и авиации общего назначения, которые пригодны для бизнес-авиации.

К 2020 году в Китае будет построено 200 новых аэропортов, общее количество аэропортов в стране достигнет 500. К 2030 году эта цифра, как ожидается, возрастет до 2000. -0-