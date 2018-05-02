Ещё
В Китае насчитывается 580 самолетов бизнес-класса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае насчитывается 580 самолетов бизнес-класса 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Пекин, 2 мая /Синьхуа/ — Согласно данным Азиатской ассоциации деловой авиации, парк бизнес-самолетов Китая увеличился до 580 лайнеров, что является признаком восстановления рынка бизнес-авиации страны.
В конце 2017 года на китайском рынке насчитывалось 330 самолетов бизнес-класса и 250 турбовинтовых бизнес-лайнеров, которые использовались для деловых поездок, а также в сфере правоприменения и в гуманитарных целях.
Помимо этого, Китай располагает порядка 900 вертолетов. Более половины китайского авиационного парка составляют турбинные самолеты, широко востребованные среди пользователей услуг бизнес-авиации.
"Повышение деловой активности в связи с экономическим ростом в стране стимулирует покупку бизнес-джетов и спрос на услуги чартерных перевозок", — отметила председатель ассоциации Дженни Лау.
Все больше разбогатевших благодаря экономическому росту китайских предпринимателей хотят пользоваться более эффективным, удобным и комфортабельным транспортом.
"Китайская бизнес-авиация вернулась к более здоровому и рациональному развитию после нескольких лет замедления роста с 2013 года и предыдущего раунда расширения рынка", — сказала Дженни Лау.
Китай продвигает строительство аэропортов в секторах гражданской авиации и авиации общего назначения, которые пригодны для бизнес-авиации.
К 2020 году в Китае будет построено 200 новых аэропортов, общее количество аэропортов в стране достигнет 500. К 2030 году эта цифра, как ожидается, возрастет до 2000. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Индекс PMI в металлургической отрасли Китая вырос в апреле до 51,7 процента Индекс на Лондонской фондовой бирже вырос на 0,09 проц Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,18 проц.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обвинили РФ в инциденте над Балтийским морем80
Сеул решил судьбу войск США198
Обнародованы кадры избиения вдохновителя Майдана163
Мюллер пригрозил Трампу судом из-за России
Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко31
Видео
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение