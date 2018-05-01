В Стамбуле задержали более 80 участников первомайской демонстрации

Отмечается, что власти Стамбула санкционировали профсоюзную акцию в честь 1 мая в районе Малтепе. При этом, как и в предыдущие годы, аналогичная акция на площади Таксим была запрещена. Однако несколько сотен демонстрантов пытались прорваться сквозь оцепление полиции на площадь Таксим. Полиция оттеснила демонстрантов от площади и произвела задержания.

Всего для поддержания порядка во время первомайских акций в Стамбуле были задействованы 26 тысяч полицейских.