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В Стамбуле задержали более 80 участников первомайской демонстрации
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В Стамбуле задержали более 80 участников первомайской демонстрации 

РИА Новости 13 минут назад
АНКАРА, 1 мая — РИА Новости. Полиция Стамбула задержала 84 участника несанкционированной властями первомайской демонстрации, сообщает во вторник газета Sözcü.
Отмечается, что власти Стамбула санкционировали профсоюзную акцию в честь 1 мая в районе Малтепе. При этом, как и в предыдущие годы, аналогичная акция на площади Таксим была запрещена. Однако несколько сотен демонстрантов пытались прорваться сквозь оцепление полиции на площадь Таксим. Полиция оттеснила демонстрантов от площади и произвела задержания.
Всего для поддержания порядка во время первомайских акций в Стамбуле были задействованы 26 тысяч полицейских.
Праздник Первомая в Турции был объявлен официальным в 2009 году, однако власти запрещают проводить первомайские акции на стамбульской площади Таксим, где в 1977 году в результате стрельбы со стороны ультраправых боевиков погибли 37 человек.
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