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Сезон пикников: насколько безопасен шашлык в магазинах
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Сезон пикников: насколько безопасен шашлык в магазинах 

Мир24 22 минуты назад
На майские праздники многие россияне останутся дома или поедут на дачу. Как правило, не обходится без шашлыков. И мало кто хочет, чтобы его выходные закончились на больничной койке. Корреспондент «МИР 24» Мария Львова выяснила, как выбрать качественный шашлык.
Самый дешевый шашлык среди стран постсоветского пространства — в Грузии — всего шесть долларов за килограмм. В России и Беларуси этот продукт для пикника уже на один доллар дороже. В Армении придется отдать 10 долларов. А самый дорогой шашлык — в Казахстане — 22 доллара за один килограмм.
Подробнее смотрите в видеоролике.
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