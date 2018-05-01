В дни первомайских каникул Пекин принял 4,65 млн туристов

Пекин, 1 мая / Синьхуа / — В трехдневные первомайские каникулы /с 29 апреля по 1 мая/ китайская столица приняла, в общей сложности, 4,65 млн туристов.

Согласно данным Пекинского комитета по развитию туризма, приток туристов в столицу увеличился на 3,7 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поступления от туризма достигли 4,84 млрд юаней /1 долл. США — 6,3 юаня/, с увеличением на 5,7 процента против прошлогоднего показателя.

Как сообщается, в этом году туристы по большей части посещали исторические и культурные зоны, а также музеи. -0-