Ещё
В дни первомайских каникул Пекин принял 4,65 млн туристов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В дни первомайских каникул Пекин принял 4,65 млн туристов 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Пекин, 1 мая /Синьхуа/ — В трехдневные первомайские каникулы /с 29 апреля по 1 мая/ китайская столица приняла, в общей сложности, 4,65 млн туристов.
Согласно данным Пекинского комитета по развитию туризма, приток туристов в столицу увеличился на 3,7 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поступления от туризма достигли 4,84 млрд юаней /1 долл. США — 6,3 юаня/, с увеличением на 5,7 процента против прошлогоднего показателя.
Как сообщается, в этом году туристы по большей части посещали исторические и культурные зоны, а также музеи. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Безработица в Германии сохраняется на исторически низком уровне Китайские корпорации примут участие в реализации казахстанской программы развития мясного животодства на 2018-2027 годы Индекс PMI в металлургической отрасли Китая вырос в апреле до 51,7 процента
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»354
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили137
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась337
Казаки заблокировали Сахаровский центр738
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку198
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение