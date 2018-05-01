Объявлена цена «доступных» безрамочников от Samsung

Безрамочные Galaxy A6 и A6+ могут оказаться значительно дороже, чем предполагал AndroidInsider.ru. Как сообщает gizmochina со ссылкой на осведомленные источники, высокая цена смартфонов сможет оправдать их аппаратное оснащение и не оставить производителя без прибыли.

Согласно опубликованной информации, цена младшего Galaxy A6 составит от 362 до 400 долларов, тогда как старшего A6+ — от 434 до 482 долларов. При наиболее благоприятном исходе в России эти цифры превратятся в 22 000 и 25 000 рублей соответственно, что ненамного дешевле «серых» A8 и A8+.

Наряду с розничными ценами источники gizmochina раскрыли и аппаратные спецификации новинок. Так, Galaxy A6 получит 5,6-дюймовый дисплей с HD-разрешением и соотношением сторон 18,5:9 и 13-мегапиксельную камеру. Основу смартфона составит чип Exynos 7870 c 3/4 ГБ оперативной памяти.

Galaxy A6+ оснастят 6-дюймовой матрицей с увеличенным до Full HD+ разрешением, 3/4 ГБ оперативной памяти, чипетом Snapdragon 450 и двойной основной камерой. Емкость аккумулятора старшей модели составит 3500 мАч, а в роли программной начинки выступит Android 8.1 Oreo.

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