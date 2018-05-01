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Биржи Австралии и Японии закрыли торги вторника в плюсе
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Биржи Австралии и Японии закрыли торги вторника в плюсе 

Прайм 1 час назад
Фондовые индексы Австралии и Японии во вторник закрылись в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Биржи остальных стран АТР закрыты в связи с праздниками.
По итогам торгов вторника японский Nikkei 225 поднялся на 0,18% — до 22508,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,54%, до 6015,2 пункта.
Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23% — до 3082,23 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,32%, до 1776,13 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился к закрытию понедельника на 1,74% — до 30808,45 пункта, корейский KOSPI — на 0,92%, до 2515,38 пункта.
Инвесторы обратили внимание на новости о пошлинах США на сталь и алюминий. В ночь на вторник Белый дом сообщил, что США продлили на 30 дней сроки переговоров с Евросоюзом, Канадой и Мексикой об условиях поставок стали и алюминия. С Южной Кореей достигнуто окончательное соглашение: для нее пошлины будут отменены на постоянной основе.
США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие этих пошлин. Первоначально отсрочка действовала до 1 мая.
По мнению старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса, которое приводит издание The Wall Street Journal, инвесторы в ходе вялых торгов праздничных дней будут сохранять осторожность на фоне геополитических рисков.
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