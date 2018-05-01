Биржи Австралии и Японии закрыли торги вторника в плюсе

Фондовые индексы Австралии Японии во вторник закрылись в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Биржи остальных стран АТР закрыты в связи с праздниками.

По итогам торгов вторника японский Nikkei 225 поднялся на 0,18% — до 22508,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,54%, до 6015,2 пункта.

Гонконга и Биржи Китая Южной Кореи закрыты. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23% — до 3082,23 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,32%, до 1776,13 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился к закрытию понедельника на 1,74% — до 30808,45 пункта, корейский KOSPI — на 0,92%, до 2515,38 пункта.

Канадой и Инвесторы обратили внимание на новости о пошлинах США на сталь и алюминий. В ночь на вторник Белый дом сообщил, что США продлили на 30 дней сроки переговоров с Евросоюзом Мексикой об условиях поставок стали и алюминия. С Южной Кореей достигнуто окончательное соглашение: для нее пошлины будут отменены на постоянной основе.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для Аргентины , Австралии, Бразилии , Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие этих пошлин. Первоначально отсрочка действовала до 1 мая.

По мнению старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса, которое приводит издание The Wall Street Journal, инвесторы в ходе вялых торгов праздничных дней будут сохранять осторожность на фоне геополитических рисков.