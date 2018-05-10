С мая 2018 года увеличился размер пособия по уходу за ребенком

С 1 мая нынешнего года минимальный размер оплаты труда повысился до уровня прожиточного минимума. То есть, до 11 163 рублей в месяц (для сравнения, в январе текущего года размер МРОТ составлял 9489 рублей, а год назад — 7800 рублей). В связи с этим вырос минимальный размер декретных, а также минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

С мая 2018 минимальный размер выплат по беременности и родам увеличился до 51 000 рублей, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — до 4 465,20 рубля в месяц.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Путин отменил НДФЛ на ежемесячные выплаты за рождение ребенка.

Фото: shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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