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С мая 2018 года увеличился размер пособия по уходу за ребенком
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С мая 2018 года увеличился размер пособия по уходу за ребенком 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
С 1 мая нынешнего года минимальный размер оплаты труда повысился до уровня прожиточного минимума. То есть, до 11 163 рублей в месяц (для сравнения, в январе текущего года размер МРОТ составлял 9489 рублей, а год назад — 7800 рублей). В связи с этим вырос минимальный размер декретных, а также минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.
С мая 2018 минимальный размер выплат по беременности и родам увеличился до 51 000 рублей, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — до 4 465,20 рубля в месяц.
aif.ru
Напомним, ранее стало известно, что Владимир Путин отменил НДФЛ на ежемесячные выплаты за рождение ребенка.
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