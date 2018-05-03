Желающие смогут получить георгиевскую ленточку в канун Дня Победы 

Получить ленточку можно с 7 по 9 мая в отеле «Онего Палас».
В канун празднования Дня Победы каждый желающий сможет получить георгиевскую ленточку. Акция по раздаче патриотических символов пройдет в отеле «Онего Палас» в Петрозаводске, сообщает пресс-центр мэрии. Получить ленточку можно будет с 7 по 9 мая у стойки регистрации отеля.
Напомним, акции по раздаче лент стартовали 24 апреля у мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» и на площадке ТЦ «Макси». Следующие уличные акции в Карелии пройдут 2, 8 и 9 мая.
По материалам: ptzgovorit.ru