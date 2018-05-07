При полном параде

Пока на улицах особо незаметно скопления «тюнингованных» машин, с которых торгуют флагами, магнитами или наклейками для 9 Мая.

Возможно, эту нишу незаметно заняли гипермаркеты. Теперь здесь целые островки с праздничной атрибутикой. Увидеть их несложно, достаточно знать сочетание цветов георгиевской ленточки — одного из символов Дня Победы в Великой Отечественной войне — которым оформляют витрины с автонаклейками, магнитами, штеднерами для «Бессмертного полка».

Кстати, в конце апреля в городе по традиции бесплатно раздали тысячи ленточек.

Глядя на витрины, складывается ощущение, что наклейки на машины, которыми всё завалено, — обязательный атрибут праздника, который нужно обязательно использовать автомобилисту. Какую именно — зависит, по всей видимости, от отношения к дате.

Выбрать можно из написанных чёрным дат войны, кто-то наклеит традиционное «Спасибо деду за Победу» или воинственное «На Берлин!». При этом некоторые наклейки, кажется, вообще перекочевали на стенд к 9 Мая из атрибутики 23 февраля. Например, наклейка «Грязный танк в бою не видно» — может быть, и забавная, но стоит ли её клеить именно 9 Мая — вопрос спорный.

Следующий «номер» программы к 23 февраля — это военная игрушка. Например, танки или броневики, которые стоят в аккурат под подписью «С Днём Победы». Скорее всего, их просто перевезли из другого отдела.

Тут же лежат детские пластиковые каски в комплекте с автоматом. Ничего особенного в этом вроде как нет — военная тематика и так далее, но, опять же, с трудом представляются дети, которые 9 Мая пойдут в касках с автоматами по городским улицам.

Отдельная тема — пилотки, в которые особенно любят наряжать детей. Стоят они в среднем около 200 рублей, и размер у большинства действительно маленький.

Виды разные — просто пилотка защитного цвета; с вышитой звездой, с серпом и молотом на значке.

Девушкам этот головной убор, конечно, идёт, но в комплекте с фартуками явно выбивается из контекста.

Будёновки по соседству с фуражками лётчиков возвышаются на чёрных манекенах в центре «Ашана» . Первое, что приходит в голову при взгляде на внезапные будёновки, — лермонтовская цитата «смешались в кучу кони, люди» (хотя это было ещё раньше будёновок). В форме советских солдат во время Великой Отечественной их уже явно не было. Но не исключено, что головной убор красноармейцев гражданской войны могли носить партизаны 40-х.

В «Ашане» нашлись майки с символикой ко Дню Победы. Дизайн вполне тактичный. В такой одежде можно смело ходить и не в День Победы, потому что тема «Мир во всём мире» актуальна всегда.

Рядом с пилотками и георгиевскими ленточками встречаются бокалы с неоспоримыми заключениями, например «Наше оружие — в единстве».

Вернёмся к машинам. Тюнинг ко Дню Победы — это, похоже, неиссякаемый полёт фантазии для предпринимателей.

В продаже появились чехлы на боковые стёкла — и с цветами георгиевской ленточки, и российского флага (видимо, для спортивных соревнования, например чемпионата мира по футболу).

Есть даже специальная краска (баллончик опять же привлекает красно-черно-оранжевыми полосками). Написано, что краска смывается — предполагается, что раскрасить ей можно любую машину к празднику, а потом смыть.

Вместе со праздничной атрибутикой, вызывающей неоднозначное впечатление, встречаются вполне уместные строгие открытки и флажки.

Но здесь другой нюанс. И даже не нюанс, а скорее степень аккуратности мерчендайзера. Иногда так и хочется сказать: «Ну не нужно вешать флажок к 9 Мая над всякими тапками».