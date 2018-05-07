День Победы с георгиевской лентой — или День Памяти?

Обозреватель Sobesednik.ru — об отношении к символам, связанным с празднованием Дня Победы, в России и других странах.

Приближается 9 Мая — Великое событие в истории… Этот день, несомненно, должен объединять. Тогда как в последнее время, кажется, наоборот, заслуга наших предков одними превращается в «победобесие», а другие не могут к такому празднованию этой даты присоединиться, видя в ней прежде всего повод для того, чтобы склонить колени в поминальной позе.

И это еще более тревожный диагноз для страны, чем казачьи нагайки, время от времени огрызавшиеся в сторону детей из-за спин полиции на событиях 5 мая. Консенсуса нет в обществе даже по самым сокровенным для страны датам. Хотя власть фактически в субботу делегировала полномочие на насилие каким-то ряженым особам…

Чрезмерность использования символики видна из ассортимента. Этот год нас удивил приглашением полакомиться хлебом «по блокадному рецепту» и набором шоколадных изделий, где к солдатской бляхе был добавлен офицерский погон и иностранный пистолет. А на акции «Бессмертный полк» попадаются штандарты заградительных отрядов… А уж сколько раз ошибались и ошибаются из года в год при составлении плакатов и прочих иллюстраций, помещая по соседству с патриотическими лозунгами технику то армии США , то и вовсе вермахта, уже и вспоминать не нужно.

Также в это время фактически переписывается история, когда из нее вымарывается, исходя из политической целесообразности, вклад в Победу целых соседних народов, умышленно принижается помощь других стран антигитлеровской коалиции, повторяется тезис о Великой Отечественной войне. В последнем — если согласиться с мировой трактовкой о том, что военный конфликт Советского Союза и нацистской Германии был составной частью Второй мировой войны, то придется признавать то, что два первых ее года — с 1939-го — не было ближе активных союзников, чем нацисты и коммунисты . Это лишь подтверждает, на мой взгляд, тезис о том, что в такой агрессивной среде нужно не День Победы отмечать, а День Памяти проводить…

Вот и сейчас громко прозвенела новость о том, что двух россиян не пустили в Украину — за георгиевские ленточки на багаже. Дело в том, что гвардейская черно-оранжевая ленточка запрещена в соседней стране. Произошло это в основном из-за того, что этим аксессуаром покрыты практически все наемники в пресловутых ДНР и ЛНР, а сама георгиевская ленточка там в последние годы стала символом агрессии. Это и было разъяснено прилетевшим с частным визитам российским гражданам. И та, и другая сторона проявили принципиальность. В результате гости отправились оттуда, откуда прилетели — в Минск . К слову, в Беларуси и провластные, и оппозиционные организации тоже призывают георгиевские ленточки в День Победы не использовать…

А в данном случае была фактически подтверждена мудрость о том, что нечего со своим уставом в чужой монастырь лезть… Пусть и страна была некогда общей, а народ назывался братским, сейчас речь идет именно о суверенном соседнем государстве, где есть свои символы и праздники, свои приоритеты и запреты, и если ты хочешь попасть в эту страну, то их нужно хотя бы соблюдать…

Это тоже нельзя забывать, когда вспоминается подвиг наших предков. Будем достойны их славных поступков!