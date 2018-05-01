Рынок акций ОАЭ закрылся разнонаправленно, DFM General снизился на 1,15%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги вторника разнонаправленно за счет укрепления секторов телекоммуникаций, банковских услуг и страхования. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах недвижимости, финансов и инвестиций и услуг.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General подешевел на 1,15%, индекс ADX General подорожал на 0,08%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Emaar properti (DU:EMAR), которые подорожали на 0,040 п. (0,71%), закрывшись на отметке в 5,690. Котировки Emaar Malls (DU:EMAA) выросли на 0,010 п. (0,45%), завершив торги на уровне 2,230. Бумаги Du (DU:DU) выросли в цене на 0,020 п. (0,41%), закрывшись на отметке 4,920.

Лидерами падения стали акции Damac Properties Dubai Co PSC (DU:DAMAC), цена которых упала на 0,190 п. (6,86%), завершив сессию на отметке 2,580. Акции Arabtec (DU:ARTC) поднялись на 0,090 п. (4,41%), закрывшись на уровне 1,950, а Dubai Islamic Insurance Co. (DU:AMAN) снизились в цене на 0,031 п. (4,32%) и завершили торги на отметке 0,686.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Rak Cmt&Cons (AD:RAKC), которые подорожали на 3,37% до отметки 0,920, Ad Natl Energy (AD:TAQA), которые набрали 2,94%, закрывшись на уровне 1,400, а также акции Rak Properties (AD:RPRO), которые повысились на 1,52%, завершив сессию на отметке 0,670.

Лидерами падения стали акции Abu Dhabi National for Building Materials Co PJSC (AD:BILD), которые снизились в цене на 9,37%, закрывшись на отметке 0,580. Акции компании Invest Bank AD (AD:INVB) потеряли 2,73% и завершили сессию на уровне 2,140. Котировки Gulf Pharm Ind (AD:GPHI) снизились в цене на 2,50% до отметки 2,340.

На Дубайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (27) превысило количество закрывшихся в плюсе (9), а котировки 5 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 11 компаний подешевели, 10 выросли, a 7 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Arabtec (DU:ARTC) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 4,41%, 0,090 п., и завершили торги на отметке 1,950.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 0,92%, или 0,63, достигнув отметки $67,94 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 0,72%, или 0,54, до $74,15 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,80%, или 10,60, до отметки $1.308,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED выросла на 0,01% до 3,6732, а котировки EUR/AED повысились на 0,13%, достигнув отметки 4,4431.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,44% до 92,03.