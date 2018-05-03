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Бумаги компаний РФ в Лондоне дешевеют
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Бумаги компаний РФ в Лондоне дешевеют 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в четверг торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.25 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,14% — до 6,22 доллара, "Лукойла" — на 0,63%, до 64,65 доллара, "Новатэка" — на 0,16%, до 123,7 доллара. Бумаги "Газпрома" теряли в цене 0,08%, достигая 4,48 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,21%, до 24,15 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ поднималась на 0,73% — до 1,85 доллара, Сбербанка — на 0,94%, до 14,75 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,61% — до 20,22 доллара.
Расписки "Норникеля" дешевели на 0,42% — до 17,17 доллара, бумаги "Северстали" — на 0,16% — до 15,56 доллара, НЛМК — дорожали на 0,28%, до 24,77 доллара.
Бумаги "Магнита" дешевели на 0,07% — до 18,86 доллара, "Ленты" — росли в цене на 0,09%, до 5,7 доллара. Цена расписок АФК "Система" опускалась на 0,44% — до 3,44 доллара.
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