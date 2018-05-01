Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,18 проц.

Токио, 1 мая / Синьхуа / — Во вторник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,18 проц.

При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии , остановился на отметке в 22508,03 пункта, что на 40,16 пункта выше показателя предыдущего торгового дня.

Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, упал на 3,05 пункта или 0,17 проц., составив 1774,18 пункта. —0—