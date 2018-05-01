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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,18 проц.
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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,18 проц. 

ИА Синьхуа 1 час назад
Токио, 1 мая /Синьхуа/ — Во вторник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,18 проц.
При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии, остановился на отметке в 22508,03 пункта, что на 40,16 пункта выше показателя предыдущего торгового дня.
Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, упал на 3,05 пункта или 0,17 проц., составив 1774,18 пункта. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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