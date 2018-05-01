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СМИ: в Южной Корее уборщик нашел в урне золота на сотни тысяч долларов
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СМИ: в Южной Корее уборщик нашел в урне золота на сотни тысяч долларов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Уборщик нашел в урне международного аэропорта корейского города Инчхон килограммовые слитки золота на сумму 350 миллионов вон (около 327 тысяч долларов), сообщает The Korea Times.
Полиция утверждает, что их владелец так и не дал о себе знать. Если он не объявится в ближайшие шесть месяцев, официальным их владельцем станет уборщик.
Если настоящий владелец все-таки выйдет на связь, уборщику в любом случае причитается 20% от рыночной стоимости золота. Однако в том случае, если слитки как-то связаны с преступной деятельностью, он ничего не получит.
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