В Петербурге началась акция в защиту Telegram 

В Петербурге проходит акция в поддержку мессенджера Telegram. Согласованное шествие влилось в состав первомайской демонстрации, передает «Интерфакс». Колонна проследует на Марсово поле, где пройдёт митинг в поддержку «цифрового сопротивления».
Организатором акции выступила «Либертарианская партия России». Лиговский проспект перекрыт для праздника частично, Невский — полностью. Безопасность праздника Весны и Труда обеспечивают полицейские.
В понедельник акция в поддержку Telegram прошла в Москве. По данным полиции, она собрала 7,5 тыс. человек, а по данным организаторов — порядка 12 тыс. человек. Ее участники выступили с требованиями прекратить блокировку Telegram, отменить законы по пограничению свободы интернета, а также потребовали отправить главу Роскомнадзора Александра Жарова в отставку. Активисты пришли на демонстрацию с бумажными самолетиками — символом Telegram.
Владелец мессенджера Павел Дуров, в свою очередь, поблагодарил пришедших на акцию людей и выразил им свое восхищение.