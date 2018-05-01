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Удмуртия оказалась на 5 месте среди регионов ПФО по стоимости жилья
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Удмуртия оказалась на 5 месте среди регионов ПФО по стоимости жилья 

ИА «Сусанин» 27 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. По итогам 1 квартала 2018 года Удмуртия оказалась на 5 месте среди регионов Приволжского федерального округа по стоимости жилья. Средняя цена за квадратный метр на первичном рынке составила 45,8 тыс. рублей, сообщает Удмуртстат.
Лидером списка стала Нижегородская область — 58,4 тыс. рублей за «квадрат». Дешевле всего квартиру можно было купить в республике Марий Эл — 35,3 тыс. рублей за единицу площади. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Удмуртии составила 44,6 тыс. рублей. Самая низкая цена оказалась в Чувашии — 35,6 тыс. рублей.
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