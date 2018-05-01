Удмуртия оказалась на 5 месте среди регионов ПФО по стоимости жилья 

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87 человек написали Большой удмуртский диктант без ошибок

Вторичный рынок жилья в России начал восстанавливаться, считают специалисты

СМИ: на Камчатке ушел из жизни владелец сетей re:Store и LEGO Георгий Генс