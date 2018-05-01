Рязанцы могут выиграть для своего города 1 000 бесплатных деревьев

Питомник деревьев Ecoplant разыгрывает 9 тысяч деревьев в рамках благотворительной акции «Аллея Славы». В девяти городах-победителях будет высажено тысяча бесплатных деревьев в школах, институтах, больницах, дворах, домов, в черте города. Чтобы проголосовать за Рязань необходимо авторизоваться через любую социальную сеть, выбрать пять видов деревьев из 40 которые бы вы хотели, чтобы были высажены в вашем городе в Аллее Славы. На данный момент среди городов с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн Рязань занимает третье место с 3 978 голосов. Третье место дает право на победу в акции, однако ближайший конкурент — Саратов с 3 144 очками. Результаты акции объявят 9 мая в День Победы.