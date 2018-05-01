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В Москве стартовало Первомайское шествие
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В Москве стартовало Первомайское шествие 

Вести.Ru 6 минут назад
Фото: Амител
В Москве началось Первомайское шествие, организованное профсоюзами и "Единой Россией". Праздничная колонна пройдет по большой Ордынке через Москворецкий мост с выходом на Васильевский спуск. Завершится шествие на Красной площади, передает «Россия 24».
По предварительным оценкам, в шествии примут участие около 120 тысяч человек. Участники акции идут по Красной площади с символикой российских профсоюзов, а также несут плакаты с требованиями профсоюзного движения.
Среди лозунгов шествия, в частности: «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал — в Россию вложи!», «Выпускникам учебных заведений гарантированное трудоустройство», передает "Интерфакс".
Московская акция 1 мая проходит при поддержке Федерации независимых профсоюзов России — крупнейшего отечественного профобъединения, в котором состоят около 20 миллионов человек.
Демонстрация также поддержана партией власти, символика которой присутствует на праздничном мероприятии. Представители «Единой России» ранее заявляли, что партия не планирует отдельных праздничных акций, а «единороссы» на Первомай по всей стране примут участие в профсоюзных демонстрациях.
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков ранее заявлял, что в целом по России численность участников первомайских профсоюзных акций составит более 2,7 миллиона человек.
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