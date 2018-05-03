Губернатор Камчатского края отчитался о доходах за 2017 год

Сведения о доходах и имуществе губернатора и его супруги опубликованы на официальном сайте краевого правительства. По сравнению с 2016 годом доходы Илюхина увеличились на 90 тысяч рублей. В собственности у главы региона квартира, а также автомобиль Mercedes Benz и мотоцикл «ИЖ Планета-Спорт».

Доход супруги губернатора за прошлый год составил 361 тысячу рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 136 тысяч рублей. При этом она является собственницей двух домов, квартиры, двух земельных участков и машиноместа.