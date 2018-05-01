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Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже
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Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Йорк, 30 апреля /Синьхуа/ — Сегодня на Нью-Йоркской
фондовой бирже при завершении торгов индекс «Доу-Джонс» упал на  0,61 проц по сравнению с показателем предыдущего торгового дня,
индекс «Стандард энд Пурз 500» — на 0,82 проц, индекс «Насдак»
вырос на 0,75 проц. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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