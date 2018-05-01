Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 

ИА Синьхуа: последние новости

Китайские корпорации примут участие в реализации казахстанской программы развития мясного животодства на 2018-2027 годы

Индекс PMI в металлургической отрасли Китая вырос в апреле до 51,7 процента

Volkswagen и его партнеры в Китае выделят 15 млрд евро на развитие авто на новых источниках энергии