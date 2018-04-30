Рынок акций Бразилии закрылся падением, Bovespa снизился на 0,39%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, потребительских товаров и недвижимости.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa упал на 0,39%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции RUMO Logistica Operadora Multimodal SA (SA:RAIL3), которые подорожали на 0,49 п. (3,41%), закрывшись на отметке в 14,85. Котировки ECORODOVIAS ON NM (SA:ECOR3) выросли на 0,19 п. (1,95%), завершив торги на уровне 9,95. Бумаги USIMINAS PNA N1 (SA:USIM5) выросли в цене на 0,18 п. (1,68%), закрывшись на отметке 10,90.

Лидерами падения стали акции BRF-Brasil Foods SA (SA:BRFS3), цена которых упала на 0,92 п. (3,58%), завершив сессию на отметке 24,80. Акции NATURA ON NM (SA:NATU3) поднялись на 1,14 п. (3,42%), закрывшись на уровне 32,21, а Bradespar SA (SA:BRAP4) снизились в цене на 0,90 п. (2,47%) и завершили торги на отметке 35,56.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подорожавших бумаг (227) превысило количество закрывшихся в минусе (209), а котировки 28 акций практически не изменились.

Котировки акций RUMO Logistica Operadora Multimodal SA (SA:RAIL3) выросли до 3-летнего максимума, повысившись на 3,41%, 0,49 п., и завершили торги на отметке 14,85.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, вырос на 4,60% до отметки 27.75.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,48%, или 6,40, достигнув отметки $1.317,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,50%, или 0,34, до $68,44 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в июле подорожали на 0,71%, или 0,86, до отметки $122,78.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL выросла на 1,33% до 3,5034, а котировки EUR/BRL повысились на 0,93%, достигнув отметки 4,2327.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,34% до 91,62.