Рынок акций Бразилии закрылся падением, Bovespa снизился на 0,38%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, потребительских товаров и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa подешевел на 0,38%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции RUMO Logistica Operadora Multimodal SA (SA:RAIL3), которые подорожали на 0,49 п. (3,41%), закрывшись на отметке в 14,85. Котировки Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3) выросли на 0,81 п. (2,01%), завершив торги на уровне 41,06. Бумаги ECORODOVIAS ON NM (SA:ECOR3) выросли в цене на 0,19 п. (1,95%), закрывшись на отметке 9,95.

Лидерами падения стали акции BRF-Brasil Foods SA (SA:BRFS3), цена которых упала на 0,92 п. (3,58%), завершив сессию на отметке 24,80. Акции NATURA ON NM (SA:NATU3) поднялись на 1,14 п. (3,42%), закрывшись на уровне 32,21, а Ultrapar Participacoes SA (SA:UGPA3) снизились в цене на 1,53 п. (2,47%) и завершили торги на отметке 60,45.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подешевевших бумаг (0) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).

Котировки акций RUMO Logistica Operadora Multimodal SA (SA:RAIL3) выросли до 3-летнего максимума, повысившись на 3,41%, 0,49 п., и завершили торги на отметке 14,85. Котировки акций Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3) выросли до исторического максимума, подорожав на 2,01%, 0,81 п., и завершили торги на отметке 41,06. Котировки акций Ultrapar Participacoes SA (SA:UGPA3) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 2,47%, 1,53 п., и завершили торги на отметке 60,45.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, вырос на 0,54% до отметки 27.90.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 1,05%, или 13,90, достигнув отметки $1.305,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 1,60%, или 1,10, до $67,47 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в июле подорожали на 1,71%, или 2,10, до отметки $124,88.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL выросла на 0,02% до 3,5076, а котировки EUR/BRL упали на 1,26%, достигнув отметки 4,1820.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,70% до 92,27.