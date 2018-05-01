Ещё
Рынок акций Бразилии закрылся падением, Bovespa снизился на 0,38%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Бразилии закрылся падением, Bovespa снизился на 0,38% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, потребительских товаров и промышленности.
На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa подешевел на 0,38%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции RUMO Logistica Operadora Multimodal SA (SA:RAIL3), которые подорожали на 0,49 п. (3,41%), закрывшись на отметке в 14,85. Котировки Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3) выросли на 0,81 п. (2,01%), завершив торги на уровне 41,06. Бумаги ECORODOVIAS ON NM (SA:ECOR3) выросли в цене на 0,19 п. (1,95%), закрывшись на отметке 9,95.
Лидерами падения стали акции BRF-Brasil Foods SA (SA:BRFS3), цена которых упала на 0,92 п. (3,58%), завершив сессию на отметке 24,80. Акции NATURA ON NM (SA:NATU3) поднялись на 1,14 п. (3,42%), закрывшись на уровне 32,21, а Ultrapar Participacoes SA (SA:UGPA3) снизились в цене на 1,53 п. (2,47%) и завершили торги на отметке 60,45.
На фондовой бирже Сан-Паулу количество подешевевших бумаг (0) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).
Котировки акций RUMO Logistica Operadora Multimodal SA (SA:RAIL3) выросли до 3-летнего максимума, повысившись на 3,41%, 0,49 п., и завершили торги на отметке 14,85. Котировки акций Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3) выросли до исторического максимума, подорожав на 2,01%, 0,81 п., и завершили торги на отметке 41,06. Котировки акций Ultrapar Participacoes SA (SA:UGPA3) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 2,47%, 1,53 п., и завершили торги на отметке 60,45.
Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, вырос на 0,54% до отметки 27.90.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 1,05%, или 13,90, достигнув отметки $1.305,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 1,60%, или 1,10, до $67,47 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в июле подорожали на 1,71%, или 2,10, до отметки $124,88.
Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL выросла на 0,02% до 3,5076, а котировки EUR/BRL упали на 1,26%, достигнув отметки 4,1820.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,70% до 92,27.
Investing.com Россия: последние новости
Институциональные инвесторы считают, что биткоин прошел уровень дна Рынок акций Шри-Ланки закрылся падением, CSE All-Share снизился на 0,13% Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 0,79%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы три пути «освобождения» Донбасса171
Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко6
НАТО стягивает истребители над Черным морем514
В Москве ожидается рекордная жара7
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили214
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение