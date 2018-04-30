Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,06%

Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сельского хозяйства, услуг и общественных услуг.

На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP снизился на 0,06%.

В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Pfgrupsura (CN:SIS_p), которые подорожали на 380,0 п. (1,04%), закрывшись на отметке в 36.860,0. Котировки Bcolombia (CN:BIC) выросли на 340,0 п. (1,03%), завершив торги на уровне 33.500,0. Бумаги Pfgrupoarg (CN:ARG_p) выросли в цене на 120,0 п. (0,73%), закрывшись на отметке 16.560,0.

Лидерами падения стали акции Corporacion Financiera Colombiana SA (CN:CFV), цена которых упала на 600,0 п. (2,49%), завершив сессию на отметке 23.500,0. Акции Interconnection Electric SA ESP (CN:ISA) поднялись на 260,0 п. (1,75%), закрывшись на уровне 14.640,0, а Cemargos (CN:CCB) снизились в цене на 130,0 п. (1,30%) и завершили торги на отметке 9.840,0.

На Колумбийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).

Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в июле прибавил 0,71%, или 0,86, достигнув отметки $122,78. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в июле снизились на 0,11%, или 3,00, до $2.826,00. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,57%, или 7,60, до отметки $1.315,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/COP выросла на 0,18% до 2.809,56, а котировки BRL/COP упали на 1,09%, достигнув отметки 801,94.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,35% до 91,63.