Письмо Джека Потрошителя ушло с молотка в Великобритании за 30 тысяч евро

Англии на аукционе продано письмо, предположительно направленное Джеком Потрошителем в адрес лондонской полиции за 11 дней до совершения последнего убийства. Конечная цена лота составила 30 тысяч евро, сообщает телеканал «360».

Почтовую открытку размером 7 на 12 см выставил на торги аукционный дом Grand Auctions. Организаторы торгов поясняют, что письмо было доставлено в лондонский полицейский участок 29 октября 1888 года, за 11 дней до того, как была убита последняя жертва Джека Потрошителя, 25-летняя ирландка Джейн Келли.

Письмо подарили полицейскому из Скотланд-Ярда на память при выходе на пенсию. На аукцион карточку выставила его вдова. Несмотря на отсутствие доказательств, что автором послания является именно Джек Потрошитель, окончательная стоимость лота превысила стартовую в 40 раз.

"Самое необычное в этой карточке это то, что она редкая. Ни одно из подобных писем с полицейским провенансом не выставлялось на аукцион", — сказал представитель Grand Auctions.

Никто не может доказать, что Джек Потрошитель сам написал его, но никто не может доказать и обратного.