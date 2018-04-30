Ещё
26-летний работник Google создает криптовалюту на замену деньгам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

26-летний работник Google создает криптовалюту на замену деньгам 

Hi-News.ru 12 минут назад
Фото: Hi-News.ru
История бывшего работника Google Надира Аль-Наджи привлекла внимание, так как совсем недавно крупные инвесторы выделили его молодой компании 133 миллиона долларов. Видимо, компания является очень перспективной, и если разобраться поглубже в идеях Аль-Наджи, станет известно, что это действительно так. Его компания называется Basis, и она работает над криптовалютой, которую мы сможем применять для оплаты.
История Basis начинается в общежитии Принстона, где Аль-Наджи изучал информационные технологии. Вместе со своим другом, узнав, что жителям студенческого общежития предоставляется бесплатное электричество, они решили заняться добычей биткойнов.
«Если вы строили ферму за 1000 долларов в 2013 году, вложения отбивались примерно за месяц», — рассказал Аль-Наджи в интервью для Business Insider. С помощью мощного компьютера с двумя видеокартами он за 6 месяцев смог добыть 22 биткойна.
Интерес к криптовалюте привел к тому, что Аль-Наджи пошел на курсы денежной истории в Принстоне. После завершения обучения он пошел работать в Google, но во время работы его не отпускала идея создания собственной криптовалюты. В чем должна быть ее особенность? Она не должна сильно колебаться в стоимости.
Так уж вышло, что биткойн и многие другие криптовалюты сегодня скорее хороши для спекуляции, нежели для использования в качестве валюты. Стоимость валюты может резко измениться буквально за час, а это создает огромные неудобства как продавцам, так и покупателям. Именно по этой причине у Аль-Наджи и его друзей Лоуренса Диао и Джоша Чена возникла идея использовать блокчейн как форму денежного регулирования.
Итак, Basis работает над стабильной криптовалютой, стоимость которой будет регулироваться с помощью алгоритма. Использовать такую валюту лучше всего для совершения покупок, и блокчейн может лучше справляться с регулированием, чем правительство.
Идея оказалась настолько хороша, что Аль-Наджи покинул Google для того, чтобы посвятить все свое время Basis. Сначала он планировал развивать компанию собственными средствами, но им заинтересовались Google Ventures, Bain Capital Ventures, Lightspeed Venture Partners и Andreessen Horowitz. Аль-Наджи и его товарищи согласились принять инвестиции, которые составили 133 миллиона долларов.
Мы будем ждать появления реализации идеи, которая получила столь хорошее финансирование. Basis рассчитывает, что их технология в первую очередь поможет развивающимся странам с неразвитой финансовой инфраструктурой.
Hi-News.ru: последние новости
Венесуэла заработала 3,3 миллиарда долларов на продаже собственной криптовалюты В США пройдут соревнования по скоростному запуску спутников Миссия Mars 2020 оказалась под угрозой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грибаускайте пригрозили импичментом65
Порошенко прокомментировал поставку Javelin381
Немецкие летчики массово увольняются из-за России556
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке252
Стал известен гонорар экс-жены Джигарханяна за ток-шоу58
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение