26-летний работник Google создает криптовалюту на замену деньгам

История бывшего работника Google Надира Аль-Наджи привлекла внимание, так как совсем недавно крупные инвесторы выделили его молодой компании 133 миллиона долларов. Видимо, компания является очень перспективной, и если разобраться поглубже в идеях Аль-Наджи, станет известно, что это действительно так. Его компания называется Basis, и она работает над криптовалютой, которую мы сможем применять для оплаты.

История Basis начинается в общежитии Принстона, где Аль-Наджи изучал информационные технологии. Вместе со своим другом, узнав, что жителям студенческого общежития предоставляется бесплатное электричество, они решили заняться добычей биткойнов.

«Если вы строили ферму за 1000 долларов в 2013 году, вложения отбивались примерно за месяц», — рассказал Аль-Наджи в интервью для Business Insider. С помощью мощного компьютера с двумя видеокартами он за 6 месяцев смог добыть 22 биткойна.

Интерес к криптовалюте привел к тому, что Аль-Наджи пошел на курсы денежной истории в Принстоне. После завершения обучения он пошел работать в Google, но во время работы его не отпускала идея создания собственной криптовалюты. В чем должна быть ее особенность? Она не должна сильно колебаться в стоимости.

Так уж вышло, что биткойн и многие другие криптовалюты сегодня скорее хороши для спекуляции, нежели для использования в качестве валюты. Стоимость валюты может резко измениться буквально за час, а это создает огромные неудобства как продавцам, так и покупателям. Именно по этой причине у Аль-Наджи и его друзей Лоуренса Диао и Джоша Чена возникла идея использовать блокчейн как форму денежного регулирования.

Итак, Basis работает над стабильной криптовалютой, стоимость которой будет регулироваться с помощью алгоритма. Использовать такую валюту лучше всего для совершения покупок, и блокчейн может лучше справляться с регулированием, чем правительство.

Идея оказалась настолько хороша, что Аль-Наджи покинул Google для того, чтобы посвятить все свое время Basis. Сначала он планировал развивать компанию собственными средствами, но им заинтересовались Google Ventures, Bain Capital Ventures, Lightspeed Venture Partners и Andreessen Horowitz. Аль-Наджи и его товарищи согласились принять инвестиции, которые составили 133 миллиона долларов.

Мы будем ждать появления реализации идеи, которая получила столь хорошее финансирование. Basis рассчитывает, что их технология в первую очередь поможет развивающимся странам с неразвитой финансовой инфраструктурой.