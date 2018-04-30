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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 37,31 пункта
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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 37,31 пункта 

ИА Синьхуа 1 час назад
Париж, 30 апреля /Синьхуа/ — Сегодня при закрытии торговой
сессии на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5520,50  пункта, что оказалось на 37,31 пункта или 0,68 проц выше оказателя
предыдущего торгового дня. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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