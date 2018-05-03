Ещё
Рынок акций Великобритании закрылся падением, Investing.com Великобритания 100 снизился на 0,50%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Великобритании закрылся падением, Investing.com Великобритания 100 снизился на 0,50% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов медицинского оборудования и услуг, операторов фиксированной связи и нефтегазового оборудования.
На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 снизился на 0,50%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Randgold Resources Ltd (LON:RRS), которые подорожали на 140,00 п. (2,35%), закрывшись на отметке в 6.108,00. Котировки Tui AG (LON:TUIT) выросли на 24,50 п. (1,44%), завершив торги на уровне 1.723,00. Бумаги Fresnillo PLC (LON:FRES) выросли в цене на 16,50 п. (1,29%), закрывшись на отметке 1.296,50.
Лидерами падения стали акции Smith&Nephew PLC (LON:SN), цена которых упала на 98,00 п. (7,00%), завершив сессию на отметке 1.302,50. Акции BT Group PLC (LON:BT) поднялись на 10,10 п. (4,17%), закрывшись на уровне 232,15, а Kingfisher PLC (LON:KGF) снизились в цене на 11,80 п. (4,06%) и завершили торги на отметке 278,80.
На Лондонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1131) превысило количество закрывшихся в плюсе (780), а котировки 326 акций практически не изменились.
Котировки акций Tui AG (LON:TUIT) выросли до исторического максимума, подорожав на 1,44%, 24,50 п., и завершили торги на отметке 1.723,00. Котировки акций Kingfisher PLC (LON:KGF) упали до минимума, снизившись на 4,06%, 11,80 п., и завершили торги на отметке 278,80.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,64%, или 8,40, достигнув отметки $1.314,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,15%, или 0,10, до $67,83 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 0,01%, или 0,01, до отметки $73,37 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD снизилась на 0,08% до 1,3565, а котировки EUR/GBP повысились на 0,26%, достигнув отметки 0,8828.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,25% до 92,36.
Investing.com Россия: последние новости
Нефть дешевеет перед публикацией новых данных о ее запасах в США Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 0,79% Рынок акций Германии закрылся ростом, DAX 30 прибавил 0,64%
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки428
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня24
Windows сломал компьютеры по всему миру78
Популярный российский блогер найден мертвым136
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе152
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение