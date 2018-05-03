Рынок акций Великобритании закрылся падением, Investing.com Великобритания 100 снизился на 0,50%

Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов медицинского оборудования и услуг, операторов фиксированной связи и нефтегазового оборудования.

На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 снизился на 0,50%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Randgold Resources Ltd (LON:RRS), которые подорожали на 140,00 п. (2,35%), закрывшись на отметке в 6.108,00. Котировки Tui AG (LON:TUIT) выросли на 24,50 п. (1,44%), завершив торги на уровне 1.723,00. Бумаги Fresnillo PLC (LON:FRES) выросли в цене на 16,50 п. (1,29%), закрывшись на отметке 1.296,50.

Лидерами падения стали акции Smith&Nephew PLC (LON:SN), цена которых упала на 98,00 п. (7,00%), завершив сессию на отметке 1.302,50. Акции BT Group PLC (LON:BT) поднялись на 10,10 п. (4,17%), закрывшись на уровне 232,15, а Kingfisher PLC (LON:KGF) снизились в цене на 11,80 п. (4,06%) и завершили торги на отметке 278,80.

На Лондонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1131) превысило количество закрывшихся в плюсе (780), а котировки 326 акций практически не изменились.

Котировки акций Tui AG (LON:TUIT) выросли до исторического максимума, подорожав на 1,44%, 24,50 п., и завершили торги на отметке 1.723,00. Котировки акций Kingfisher PLC (LON:KGF) упали до минимума, снизившись на 4,06%, 11,80 п., и завершили торги на отметке 278,80.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,64%, или 8,40, достигнув отметки $1.314,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,15%, или 0,10, до $67,83 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 0,01%, или 0,01, до отметки $73,37 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD снизилась на 0,08% до 1,3565, а котировки EUR/GBP повысились на 0,26%, достигнув отметки 0,8828.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,25% до 92,36.