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Абрамович пожертвовал за последние 20 лет полмиллиарда долларов еврейским общинам
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Абрамович пожертвовал за последние 20 лет полмиллиарда долларов еврейским общинам 

Говорит Москва 45 минут назад
Средства также жертвовались на открытие общественных столовых, строительство школ и детских садов. О сумме пожертвований сообщили в Федерации еврейских общин России.
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