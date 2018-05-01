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Индекс деловой активности в промышленности США в апреле снизился до 57,3%
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Индекс деловой активности в промышленности США в апреле снизился до 57,3% 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле опустился до 57,3% с 59,3% в марте, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя только до 58,6%.
Показатель выше отметки в 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже — о ее спаде.
ISM основан в 1915 году, является крупнейшей в мире ассоциацией специалистов, занятых в сфере поставок. Его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров.
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