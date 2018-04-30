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Институциональные инвесторы считают, что биткоин прошел уровень дна
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Институциональные инвесторы считают, что биткоин прошел уровень дна 

Investing.com Россия 23 минуты назад
Investing.com — Cогласно опросу, проведенному криптовалютным экспертом с Уолл-стрит Томом Ли из Fundstrat Research, 80% институциональных инвесторов считают, что биткоин в апреле отбился от уровня дна.
Около половины опрошенных ожидают, что биткоин будет торговаться в диапазоне от $10000 до $20000 в этом году, а 6% считают, что цифровая валюта преодолеет уровень в $30000. Никто не верит, что биткоин закончит год ниже $8000, что близко к его недавнему минимуму в $6600.
В заметке клиентам Ли отметил, что он рассматривает результаты опроса как показатель значительного притока средств в цифровые валюты.
В то время как опрошенные с оптимизмом оценили восстановление биткоина, они оказались пессимистично настроены в отношении нормативной среды.
Менее половины считают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США в этом году уточнит свою позицию относительно того, что цифровые активы выпускаются и торгуются по правилам ценных бумаг.
Сам Том Ли выделил отметку в $25000 в качестве целевого уровня для биткоина на конец года.
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