Институциональные инвесторы считают, что биткоин прошел уровень дна

Investing.com — Cогласно опросу, проведенному криптовалютным экспертом с Уолл-стрит Томом Ли из Fundstrat Research, 80% институциональных инвесторов считают, что биткоин в апреле отбился от уровня дна.

Около половины опрошенных ожидают, что биткоин будет торговаться в диапазоне от $10000 до $20000 в этом году, а 6% считают, что цифровая валюта преодолеет уровень в $30000. Никто не верит, что биткоин закончит год ниже $8000, что близко к его недавнему минимуму в $6600.

В заметке клиентам Ли отметил, что он рассматривает результаты опроса как показатель значительного притока средств в цифровые валюты.

В то время как опрошенные с оптимизмом оценили восстановление биткоина, они оказались пессимистично настроены в отношении нормативной среды.

Менее половины считают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США в этом году уточнит свою позицию относительно того, что цифровые активы выпускаются и торгуются по правилам ценных бумаг.

Сам Том Ли выделил отметку в $25000 в качестве целевого уровня для биткоина на конец года.