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Назван объем добычи нефти в Ливии
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Назван объем добычи нефти в Ливии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ливия добывает до 1,1 млн баррелей нефти в сутки, этот показатель может вырасти, если ситуация с безопасностью в стране улучшится, сообщил местный осведомленный источник.
«Производство сырой нефти сейчас колеблется между 1 млн и 1,1 млн баррелей в сутки. Добыча может немного увеличиваться и снижаться в зависимости от ситуации с безопасностью, нарушений и решения технических проблем», — рассказал источник РИА «Новости».
Он сообщил, что месторождения в районе города Зелла к югу-востоку от Сирта простаивают с 2013 года после серии террористических атак и из-за вандализма, а месторождения в районе Марада восточнее Зеллы удалось полностью вернуть под контроль военных в октябре 2016 года.
Согласно последнему докладу ОПЕК, добыча нефти в Ливии составляла 968 баррелей, снизившись в марте на 37,2 тыс. баррелей в сутки с уровня февраля.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала об экономических интересах России в Ливии.
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