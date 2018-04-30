В мае рубль останется под давлением

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в мае роста российских фондовых индексов и снижения рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленном на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи и РТС за май вырастет примерно на 0,1% и на 1,7%, соответственно. Цена на нефть марки Brent останется около 73,5 доллара за баррель, полагают эксперты.

Курс евро к доллару, по оценкам, сохранится около 1,2 доллара. Рубль относительно доллара снизится на 50 копеек, а против евро — на 80 копеек, считают аналитики.

Драйверы рынка

В начале месяца состоится заседание ФРС США , которое может дать дополнительный импульс снижению евро, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". На эти же даты назначена выплата купона по евробондам "Русала" — от того, как она пройдет, зависит дальнейшая оценка геополитических рисков, указывает он.

"В середине месяца президент США Дональд Трамп должен решить, остаются ли США в ядерной сделке с Ираном. Скорее всего, статус-кво сохранится, однако давление на Тегеран все равно будет нарастать, в том числе с применением закона CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки через санкции" — ред.). Таким образом, цены на нефть, вероятно, останутся высокими", — говорит эксперт.

"Основными внешнеполитическими факторами остаются: развитие ситуации в Сирии , развитие "дела Скрипалей", санкции и "высылка" российских дипломатов, торговые войны между США и Китаем ", — говорит Екатерина Еркина из УК "КапиталЪ"

В мае должно быть принято окончательное решение по ядерной сделке с Ираном, в случае введения санкций со сторон США цены на нефть начнут расти, отмечает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA. Впрочем, она считает, что перед очередным заседанием ОПЕК нефть может лишь дешеветь, так как текущие ценовые уровни уже учитывают ожидания продления ограничительных квот для стран ОПЕК+ вплоть до 2019 года.

Кроме того, 7 мая состоится инаугурация президента РФ, а затем в течение двух недель президент внесет в Госдуму кандидатуру премьер-министра, который после утверждения, в течение одной недели должен сформировать правительство, отмечает Виктор Веселов из банка "Глобэкс"

Движение индексов

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает восстановления рынка и рост на фоне укрепления доллара до сопротивления на уровне 2350 по индексу Мосбиржи и восстановления до досанкционного уровня по индексу РТС — уровней конца марта.

"Свой вклад в поддержку рынка вносит ослабевший рубль, вернувший спрос на экспорто ориентированные компании. По нашему мнению, индекс Мосбиржи сможет попытаться в течение мая двигаться в направлении годовых максимумов и протестировать их. Фактором, способствующим восстановлению российского рынка акций, продолжит выступать и привлекательная, по сравнению с текущим инфляционным фоном, дивидендная доходность", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" считает, что динамику будут определять ситуация на внешних фондовых и сырьевых площадках, а также новости геополитики. "Драйверами роста, соответственно, станут повышение цены на нефть и металлы, а также хороший сезон отчетности в США", — говорит он.

"В мае он может продолжить рост — спросом будут пользоваться дивидендные бумаги. С учётом дорогой нефти и слабого рубля привлекательны для покупки бумаги нефтегазового сектора. Тем более, что в конце мая состоится Петербургский международный экономический форум. Впрочем, расти с текущих уровней сложнее. Геополитический фактор продолжает довлеть над отечественным рынком", — комментирует аналитик.

Рубль останется под давлением

На горизонте предстоящего месяца рубль с большей вероятностью продолжит оставаться под влиянием умеренно-негативного внешнего фона, обусловленного сохранением пониженного аппетита к рисковым активам, считают аналитики Нордеа Банка

"Позитивная статистика по США, и как следствие дальнейшее смещение ожиданий в пользу более активного повышения ставки ФРС, а также повышенный уровень доходности американских казначейских бумаг на фоне роста дефицита бюджета, продолжат поддерживать интерес к долларовым активам. В тоже же время относительно высокие цены на нефть и пауза в цикле смягчения ДКП Банком России будут ограничивать выход из рубля. Дополнительным негативом для рубля и рублевых активов останется санкционная тема", — полагают в банке.

Рубль заметно отстал от роста нефтяных котировок, но возврат к уровням начала года маловероятен, считает Ткачук из "Альпари". "Изменился геополитический фон, а спрос на валюту в России (со стороны банков и Минфина ) сохраняется на высоком уровне", — добавил он.

Долгосрочный тренд к снижению курса рубля остаётся в силе, отмечает Александр Головцов из ФК "Уралсиб" . На мировом же рынке формируется тренд укрепления доллара против евро и других ключевых валют, вызванный ужесточением политики ФРС и рисками торговых войн, добавил он.

Растет вероятность более агрессивного повышения базовой процентной ставки ФРС в среднесрочной перспективе, что значительно поддерживает доллар, говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит"

Закрепление курса доллара выше 60 рублей толкнет курс в диапазон 60,5-64,5, а евро — выше 75 рублей, считает Кочергин из банка "Восточный".

Интересные истории

"Роснефти", Наиболее привлекательными для инвесторов сейчас становятся акции нефтяного сектора в связи с высокими нефтяными котировками, а также дивидендные истории, отмечает Еркина из УК "КапиталЪ". Наиболее привлекательными в мае для инвестиций видятся акции "Лукойла" "Сургутнефтегаза" ; в случае ослабления геополитических рисков интересными станут также акции Сбербанка , считает она.

По мнению Абрамович из Dukascopy Bank SA, инвесторы будут активно формировать позиции в бумагах "Татнефти" , металлургических компаний, которые уже в начале лета начнут фиксировать реестры акционеров под выплату дивидендов.

В экспортных секторах Локтюхов из Промсвязьбанка выделяет бумаги "Лукойла", отмечает приемлемые дивиденды и buy back, ждет движения в район 4400-4500 рублей.

"Целями по "Газпрому" для нас является район 155-160 рублей. Ждем дальнейшего восстановления позиций неоправданно дешевой "Башнефти" и долгосрочно интересных префов "Сургутнефтегаза". В горнодобывающем и металлургическом секторе нам нравится большинство ликвидных бумаг, но мы предпочитаем угольщиков ("Распадская", "Мечел") и "Алросу", в меньшей степени завязанных на рынки промышленных металлов, а также акции Polymetal, сильно недооцененные и в условиях ослабевшего рубля способные вернуться к уровням декабря (район 700 рублей)", — говорит он.

С точки зрения Ярослава Калугина из ИК "Велес Капитал", можно рекомендовать к покупке акции "Лукойла", "Роснефти" и привилегированные акции "Сургутнефтегаза". "Последние особенно выигрывают от девальвации рубля: рекордная операционная прибыль, проценты и курсовая переоценка валютных депозитов при текущем курсе доллара даже при консервативной оценке дают 16% дивидендной доходности по итогам 2018 года. Цель по акциям: 40-42 рубля", — говорит он.

Также эксперт советует присмотреться к акциям Сбербанка: компания остается фундаментально очень сильной, вдобавок принято решение о выплате рекордных дивидендов в размере 12 рублей на акцию, что дает 5,5% доходности к текущим котировкам. Среднесрочная цель по обыкновенным акциям компании составляет около 300 рублей, что обеспечивает внушительный потенциал роста, считает он.