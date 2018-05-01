В России бюджетники с 1 мая будут получать больше

На какую сумму им поднимут зарплату, работодатели будут принимать решение по каждому сотруднику индивидуально, сообщает «МИР 24».

Увеличение коснется примерно 1,6 миллиона работников бюджетной сферы. На эти цели из федерального бюджета выделено 20 миллиардов рублей. Повышение зарплат связано со вступлением в силу федерального закона, который уравнивает минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

За последние годы МРОТ в России уже повышали. В 2017 году он составлял 7800 рублей. В 2018 его увеличили до 9 тысяч 489 рублей. А с сегодняшнего дня минимальный размер оплаты труда в стране поднялся до 11 тысяч 163 рублей.

Повышение означает, что вырастут пособия по безработице, по беременности и родам, по уходу за ребенком, а также размер больничных.

В странах СНГ МРОТ составляет от 20 до 155 долларов. В Беларуси он равен 155 долларам. В Армении работники получают минимум 113 долларов, в Казахстане — 87 долларов. Самый низкий МРОТ в Кыргызстане — 20 долларов.

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