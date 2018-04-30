Индекс PMI в металлургической отрасли Китая вырос в апреле до 51,7 процента

Шанхай , 30 апреля / Синьхуа / — По итогам апреля индекс менеджеров по закупкам /PMI/ в черной металлургии Китая , отражающий уровень деловой активности в отрасли, вырос на 1,1 процентных пункта по сравнению прошлым месяцем до 51,7 процента. Такие данные предоставила в понедельник Китайская федерация логистики и закупок.

По оценкам специалистов, индекс производства в этой сфере незначительно вырос, индексы новых заказов и новых экспортных заказов заметно поднялись, индекс объема закупок сырья повысился в незначительной степени. При этом упал индекс сырьевых запасов.

Судя по всему, в апреле наблюдалось оживление на отечественном рынке стального проката, и эта тенденция будет сохраняться благодаря введению в разных районах страны ограничений на производство и ужесточению борьбы с низкокачественной продукцией, полагают эксперты. -0-