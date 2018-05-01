Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на фоне слабых торгов

Фьючерсы на фондовые индексы США во вторник в основном снижаются при небольшом объеме торгов, т.к. биржи ряда стран закрыты на праздники, свидетельствуют данные Уолл-стрит.

По состоянию на 15.46 мск фьючерс на индекс DJIA снижался на 0,11% — до 24104 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 6607,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 2646,25 пункта.

Гонконга, Южной Кореи, Германии, Во вторник многие мировые биржи закрыты из-за праздников. Так, не работают в этот день биржи Китая Франции и других. В связи с этим объем торгов ниже обычного уровня.

В понедельник Белый дом сообщил, что 3 мая в Пекине стартуют переговоры США и КНР по торговле.

Также рынки ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по базовой ставке. Решение будет объявлено 2 мая. Инвесторы ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 1,5-1,75%, а на заседании в июне — повышения до 1,75-2%.