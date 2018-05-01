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Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на фоне слабых торгов
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Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на фоне слабых торгов 

Прайм 41 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Фьючерсы на фондовые индексы США во вторник в основном снижаются при небольшом объеме торгов, т.к. биржи ряда стран закрыты на праздники, свидетельствуют данные Уолл-стрит.
По состоянию на 15.46 мск фьючерс на индекс DJIA снижался на 0,11% — до 24104 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 6607,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 2646,25 пункта.
Во вторник многие мировые биржи закрыты из-за праздников. Так, не работают в этот день биржи Китая, Гонконга, Южной Кореи, Германии, Франции и других. В связи с этим объем торгов ниже обычного уровня.
Инвесторы отыгрывают новости по пошлинам США на металлы. В ночь на вторник газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента о том, что президент страны Дональд Трамп принял решение об очередной отсрочке вступления в силу новых таможенных пошлин на импорт стали и алюминия — на этот раз до 1 июня. Первоначально отсрочка для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза действовала до 1 мая.
В понедельник Белый дом сообщил, что 3 мая в Пекине стартуют переговоры США и КНР по торговле.
Также рынки ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по базовой ставке. Решение будет объявлено 2 мая. Инвесторы ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 1,5-1,75%, а на заседании в июне — повышения до 1,75-2%.
Кроме того, в ночь на среду, после закрытия рынков США, будет опубликована отчетность компании Apple.
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